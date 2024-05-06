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04:33, 6 мая 2024Наука и техника

Создана альтернатива литий-ионным аккумуляторам

Батарея на основе натрия превзошла по показателям литий-ионные аккумуляторы

Фото: PxHere

Корейские ученые разработали дешевую батарею на основе натрия. Исследование было опубликовано в журнале Energy Storage Materials.

Автор исследования, профессор Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) Юнг Ку Канг, заявил, что натрий-ионная батарея превосходит по многим показателям стандратные литий-ионные элементы. В первую очередь, она значительно дешевле, так как натрий распространен в 1000 раз чаще, чем литий.

В материале говорится, что разработанные ранее альтернативные батареи на основе натрия отличались низкой выходной мощностью, ограничениями по хранению и увеличенным временем зарядки. Юнг Ку Канг отметили, что в созданном его командой аккумуляторе эти недостатки были устранены благодаря использованию в батарее анодных материалов.

По словам ученых, гибридная натрий-ионная батарея превосходит по плотности аналогичные коммерческие литий-ионные аккумуляторы и по характеристикам удельной мощности соответствует суперконденсаторам.

В материале отмечается, что батарея имеет плотность энергии 247 ватт-час на килограмм и плотность мощности 34,7 тысяч ватт на килограмм. По словам специалистов, подобные аккумуляторы можно использовать, в том числе, в электромобилях.

В начале апреля ученые Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) раскрыли опасность чрезмерного употребления соли для жизни. Согласно исследованию, потребление соли выше рекомендуемого порога может повысить риск фатальных исходов на 10-30 процентов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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