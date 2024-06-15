Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 15 июня 2024Силовые структуры

Ночной клуб попал под следствие и на полмиллиона рублей из-за песен Бузовой

После заявления Бузовой возбуждено уголовное дело на ночной клуб в Колпино

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователь возбудил уголовное дело против управляющего ночным клубом в Колпино за незаконное использование песен Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Развлекательное заявление попало под следствие по заявлению лейбла Бузовой — продюсерской компании Archer music prod. Ее представитель осенью 2023 года обнаружил, что в ночном клубе звучат пиратские фонограммы исполнителей лейбла, которые хранились на флешках.

В правоохранительные органы поступило заявление, после которого началось расследование о нарушении авторских прав и незаконном использовании фонограмм музыкантов. Представитель Бузовой оценил ущерб в полмиллиона рублей и потребовал компенсации.

14 июня медиаменеджер и экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл секрет успеха певицы. По его мнению, Бузова смогла добиться карьерных высот благодаря целеустремленности и трудолюбию.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян

      Эрдоган назвал решение для восстановления мира на Ближнем Востоке

      Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО на Украине

      США выделят более 1,5 миллиарда долларов Украине

      Капризный ребенок сорвал вылет самолета, возмутил попутчиков и попал на видео

      Шольц оценил вероятность контактов с Путиным

      На Западе оценили предложения Путина по урегулированию конфликта с Украиной

      Кейт Миддлтон впервые за семь месяцев появилась на публике. Что заставило борющуюся с раком принцессу приехать к королю?

      Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов

      Почетный президент РФС отреагировал на появление российских флагов на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше