Ночной клуб попал под следствие и на полмиллиона рублей из-за песен Бузовой

После заявления Бузовой возбуждено уголовное дело на ночной клуб в Колпино

Следователь возбудил уголовное дело против управляющего ночным клубом в Колпино за незаконное использование песен Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Развлекательное заявление попало под следствие по заявлению лейбла Бузовой — продюсерской компании Archer music prod. Ее представитель осенью 2023 года обнаружил, что в ночном клубе звучат пиратские фонограммы исполнителей лейбла, которые хранились на флешках.

В правоохранительные органы поступило заявление, после которого началось расследование о нарушении авторских прав и незаконном использовании фонограмм музыкантов. Представитель Бузовой оценил ущерб в полмиллиона рублей и потребовал компенсации.

14 июня медиаменеджер и экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл секрет успеха певицы. По его мнению, Бузова смогла добиться карьерных высот благодаря целеустремленности и трудолюбию.