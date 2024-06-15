Россиянам напомнили меры по защите дома от ос

Роспотребнадзор: инсектицидные приманки и ловушки прогонят ос из дома

Избавиться от ос в доме можно с помощью инсектицидных приманок и специальных аэрозолей. Как защитить жилище от насекомых, россиянам напомнили в Роспотребнадзоре.

Перед распылением аэрозоля нужно убедиться, закрыт ли аквариум и не остались ли на виду пищевые продукты либо корм для животных. После обработки помещения комнату необходимо на 15 минут проветрить. Справиться с осами можно и ловушками с аттрактантами. До летнего сезона рекомендуется поставить на окна и двери москитные сетки. Ячейка в полотне при этом не должна превышать 3 миллиметров.

По данным ведомства, популяция ос в стране достигает пиковых значений в конце лета-начале осени. Самыми распространенными в России видами этих насекомых являются шершень обыкновенный, оса германская и оса обыкновенная.

Укус осы может спровоцировать аллергическую реакцию и даже анафилактический шок. После укуса насекомого врачи советуют наложить компресс и принять антигистаминный препарат. Больное место можно обработать специальным средством от насекомых с охлаждающим эффектом, чтобы уменьшить отек.