Пленный украинец рассказал о воюющем на стороне ВСУ американском стриптизере

Украинский пленный Водян рассказал о воюющем на стороне ВСУ стриптизере из США

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал об американском стриптизере, воюющем на стороне Киева в рядах иностранных наемников. Его слова передает РИА Новости.

«Привезли молодого парня, подкачанный такой, невысокого роста. (...) Я спрашиваю: "А кто это?" Мне отвечают: "Да это из Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать"», — рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пленный заявил, что в штурмах позиций российских военных в Донецкой народной республике участвовали наемники из США и Польши.

12 марта Водян сообщил о воюющем на стороне Украины немецком наемнике с позывным Кола, получившем прозвище «истинный ариец».