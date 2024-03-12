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09:12, 12 марта 2024Бывший СССР

Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

Украинский пленный: среди иностранных наемников в рядах ВСУ воюет ариец из ФРГ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Иностранные наемники, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), не берут на штурмы украинцев, а в одной из бригад служат опытные военные из стран НАТО, включая «истинного арийца» из ФРГ с позывным «Кола». Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян, передает РИА Новости.

«Они (иностранные наемники — прим. "Ленты.ру") выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — рассказал он.

Пленный также рассказал, что в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, где он служил, были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, заключившие контракт с украинской армией. По его словам, некоторые из них уже воевали в своей стране и приехали на Украину, чтобы набраться опыта и заодно заработать денег.

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      Александр Курбатов
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