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18:14, 15 июня 2024Бывший СССР

Пограничники со стрельбой задержали направлявшихся в Венгрию украинцев

Украинские пограничники со стрельбой задержали 4 уклонистов по пути в Венгрию

Фото: Serhii Hudakukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На западе Украины пограничники со стрельбой задержали направлявшихся в Венгрию четырех уклонистов. Об этом сообщила государственная погранслужба Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить пытающуюся скрыться группу. Они заплатили по 5,5 тысячи долларов проводникам, чтобы нелегально перейти госграницу.

По данным украинской погранслужбы, всего три группы нарушителей из пяти жителей Киевской и Черниговской областей, а также четверых жителей Закарпатья пытались прорваться в Венгрию.

Ранее 15 июня представитель ведомства Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин с территории Украины становятся все более дерзкими.

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      Любовь Ширижик
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