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01:17, 15 июня 2024Бывший СССР

Погранслужба Украины рассказала о пытающихся сбежать уклонистах

Погранслужба: попытки уклонистов сбежать с Украины стали более дерзкими

Фото: Christophe Gateau / Global Look Press

Действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин с территории Украины становятся все более дерзкими, заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Об этом пишет агентство УНИАН.

По данным издания, ежедневно украинцы пытаются пересечь границу, чтобы избежать мобилизации. «За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет», — отметил Демченко.

Он добавил, что группы, которые пытаются одновременно пересечь границу, становятся все более крупными.

Ранее стало известно, что около 45 граждан Украины, пытавшихся уклониться от мобилизации и сбежать из страны через горы и реки, найдены погибшими на границах.

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      Марина Совина
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