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12:53, 15 июня 2024Мир

Премьер Канады ушел от ответа на вопрос об отправке инструкторов на Украину

Премьер Канады Трюдо не ответил на вопрос об отправке инструкторов на Украину

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел от ответа на вопрос об отправке инструкторов на Украину в рамках французской инициативы. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе этого саммита G7 мы много обсуждали Украину и то, как привлечь Россию к ответственности», — сказал премьер, отвечая на вопрос, затрагивал ли он тему отправки инструкторов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, как утверждает агентство, Трюдо оговорился, заявив, что западные государства будут стремиться «привлечь Украину к ответственности».

В июне Макрон рассказал, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на украинскую территорию. Позднее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на Украине.

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      Кристина Есикова
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