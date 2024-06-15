Премьер Канады ушел от ответа на вопрос об отправке инструкторов на Украину

Премьер Канады Трюдо не ответил на вопрос об отправке инструкторов на Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел от ответа на вопрос об отправке инструкторов на Украину в рамках французской инициативы. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе этого саммита G7 мы много обсуждали Украину и то, как привлечь Россию к ответственности», — сказал премьер, отвечая на вопрос, затрагивал ли он тему отправки инструкторов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, как утверждает агентство, Трюдо оговорился, заявив, что западные государства будут стремиться «привлечь Украину к ответственности».

В июне Макрон рассказал, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на украинскую территорию. Позднее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на Украине.