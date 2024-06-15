Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир

Президент Чехии Павел заявил, что на Украину необходимо вернуть подлинный мир

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на Украину нужно вернуть не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир. Он написал об этом в социальной сети X.

«Сегодня представители сотни стран мира встречаются в Швейцарии, чтобы обсудить, как вернуть мир на Украину», — прокомментировал он начало саммита по Украине в Бюргенштоке.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд сообщил, что мирный процесс по Украине требует участия России. По его словам, королевство готово приложить усилия для прекращения конфликта.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду выступила с призывом к мировому сообществу разработать фундаментальный проект мира, говоря о конфликте на Украине.