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21:14, 15 июня 2024Мир

В МИД Саудовской Аравии назвали участие России обязательным для мира на Украине

МИД Саудовской Аравии: мирный процесс по Украине требует участия России

Фото: Denis Balibouse/Pool/Reuters

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что мирный процесс по Украине требует участия России. Его слова, произнесенные на конференции в швейцарском Бюргенштоке, приводит ТАСС.

«Любой заслуживающий доверия процесс будет нуждаться в участии России. Мы надеемся, что итоги саммита будут отражать эти цели», — поведал принц.

По его словам, королевство готово приложить серьезные усилия для прекращения вооруженного конфликта на Украине.

О необходимости привлечения Москвы к мирному урегулированию говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако, по его словам, Россия не идет навстречу западному сообществу.

14 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов и откажется от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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