В МИД Саудовской Аравии назвали участие России обязательным для мира на Украине

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что мирный процесс по Украине требует участия России. Его слова, произнесенные на конференции в швейцарском Бюргенштоке, приводит ТАСС.
«Любой заслуживающий доверия процесс будет нуждаться в участии России. Мы надеемся, что итоги саммита будут отражать эти цели», — поведал принц.
По его словам, королевство готово приложить серьезные усилия для прекращения вооруженного конфликта на Украине.
О необходимости привлечения Москвы к мирному урегулированию говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако, по его словам, Россия не идет навстречу западному сообществу.
14 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов и откажется от вступления в НАТО.