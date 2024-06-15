Президент Федерации спортивной борьбы России высказался о недопуске ведущих борцов на ОИ

Президент ФСБР Мамиашвили считает, что Олимпиада — политический инструмент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о недопуске ведущих отечественных борцов на Олимпиаду в Париже. Его слова приводит РБК.

«Международный олимпийский комитет не следует хартии, а превращает Игры в политический инструмент. Это решение принимают безответственные, которых трудно назвать людьми», — заявил Мамиашвили.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из десяти российских борцов, которые получили допуск на Олимпийские игры в Париже от специальной комиссии. Среди них не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и победителей Олимпиады в Токио Заурбека Сидакова и Заура Угуева.

15 июня МОК отказался допускать до Олимпиады в Париже всех российских тхэквондистов. «Это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений», — сказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.