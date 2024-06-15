При обыске у российского полицейского нашли нож с нацистскими символами

В гостинице Самары силовики задержали замначальника ОБЭП Сочи за махинации

В самарской гостинице сотрудники правоохранительных органов задержали коллегу из ОБЭП Сочи по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержанный занимает должность заместителя начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции краснодарского МВД. Его подозревают в махинациях в строительной сфере. В ходе обыска в его гостиничном номере силовики изъяли нож с нацистскими символами, а также компьютерную технику, пять телефонов iPhone, ювелирные украшения, наличность и предметы роскоши.

Также следственные мероприятия прошли дома у жены и матери полицейского. Его собираются этапировать в Сочи, где будет решаться вопрос об аресте. Жена задержанного отказалась от допроса, сославшись на право не свидетельствовать против мужа.

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