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15:46, 15 июня 2024Мир

Трюдо по ошибке захотел привлечь Украину к ответственности

Премьер Канады оговорился, заявив, что Запад привлечет Украину к ответственности

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился во время пресс-конференции стран G7 в Италии и по ошибке заявил, что Запад хочет привлечь Украину к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи он хотел заявить о намерении продолжать направлять усилия на то, чтобы Россия была привлечена к ответственности, однако вместо этого упомянул Украину и сразу же исправился.

В июне глава Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на украинскую территорию.

Позднее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на Украине.

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      Марк Успенский
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