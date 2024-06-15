Турчак попросил освободить его от обязанностей в «Единой России»

Медведев: Турчак просил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР

Врио главы Алтайского края Андрей Турчак просил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России». Об этом рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик пояснил, что Турчак обратился с просьбой освободить его от обязанностей в партии в связи с изменениями в его трудовой биографии. Медведев назвал причину уважительной. Он также поблагодарил Турчака за то, что он сделал на посту.

4 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Глава государства принял отставку Олега Хорохордина, который ранее занимал пост главы республики.

10 июня Турчака представили в качестве временно исполняющего обязанности главы республики. Турчак во время представления отметил, что задействует весь свой опыт, чтобы улучшить жизнь в российском регионе. Он уже шесть раз побывал в Республике Алтай и в ближайшее время отправится в поездку по районам.