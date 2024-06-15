Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:26, 15 июня 2024Забота о себе

Ученые раскрыли способы снизить биологический возраст человека

KP.RU: диета и нормализация иммунитета снижают биологический возраст человека

Фото: Unsplash.com

Ученые раскрыли способ снизить биологический возраст человека. Основными правилами специалисты считают диету, здоровый образ жизни и нормализацию работы иммунитета, пишет KP.RU.

Замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук. Илья Еремин пояснил, что старение ускоряют стрессы, хронический недосып, нарушение режима питания, шумовая нагрузка и сидячий образ жизни. В этом случае организму сложно помочь одними только биологически активными добавками.

Специалист перечислил научно доказанные рекомендации, которые способствую нормализации иммунитета. Это здоровый сон, физические нагрузки, регулярное правильное питание и своевременное лечение хронических и острых заболеваний.

Самый сильный удар по здоровью сердца и сосудов наносят сидячий образ жизни и лишний вес, считает руководитель НМИЦ им. Алмазова, главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто. Он посоветовал сокращать калорийность питания, поскольку «это будет пропорционально удлинять вашу жизнь», больше двигаться, высыпаться и стремиться к психологически комфортной среде.

Аналогичного мнения придерживается главный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. По ее словам, наиболее убедительно доказанный метод снижения биологического возраста — это ограничение питания. Диета на 500-750 килокалорий ниже нормы помогает омолаживать организм, даже если придерживаться ее всего несколько

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что взрослому человеку без серьезных проблем со здоровьем нужно делать паузы между приемами пищи в три-пять часов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это никакой не ультиматум». Песков оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине и передал ответ президента

      Экс-главы МИД Перу и Боливии назвали цель новых санкций США против России

      В Госдуме раскрыли будущее ВСУ в Волчанске

      На Западе заявили о четко обозначенных Путиным шагах по завершению конфликта на Украине

      В зоне СВО появились магнитные шведские мины

      В Кремле высказались о целях спецоперации

      Несколько беспилотников сбили над российским регионом

      Занимавшийся разведкой у Крыма американский беспилотник подал аварийный сигнал

      Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш

      В Госдуме назвали сроки освобождения Кременского района от ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше