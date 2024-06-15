Ученые раскрыли способы снизить биологический возраст человека

KP.RU: диета и нормализация иммунитета снижают биологический возраст человека

Ученые раскрыли способ снизить биологический возраст человека. Основными правилами специалисты считают диету, здоровый образ жизни и нормализацию работы иммунитета, пишет KP.RU.

Замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук. Илья Еремин пояснил, что старение ускоряют стрессы, хронический недосып, нарушение режима питания, шумовая нагрузка и сидячий образ жизни. В этом случае организму сложно помочь одними только биологически активными добавками.

Специалист перечислил научно доказанные рекомендации, которые способствую нормализации иммунитета. Это здоровый сон, физические нагрузки, регулярное правильное питание и своевременное лечение хронических и острых заболеваний.

Самый сильный удар по здоровью сердца и сосудов наносят сидячий образ жизни и лишний вес, считает руководитель НМИЦ им. Алмазова, главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто. Он посоветовал сокращать калорийность питания, поскольку «это будет пропорционально удлинять вашу жизнь», больше двигаться, высыпаться и стремиться к психологически комфортной среде.

Аналогичного мнения придерживается главный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. По ее словам, наиболее убедительно доказанный метод снижения биологического возраста — это ограничение питания. Диета на 500-750 килокалорий ниже нормы помогает омолаживать организм, даже если придерживаться ее всего несколько

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что взрослому человеку без серьезных проблем со здоровьем нужно делать паузы между приемами пищи в три-пять часов.