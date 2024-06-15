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12:45, 15 июня 2024Экономика

В России отозвали товарный знак Shell

Роспатент отозвал товарный знак британской нефтегазовой компании Shell

Фото: Peter Dejong / AP

Британская нефтегазовая компания Shell не планирует возвращаться в Россию. Роспатент отозвал товарный знак фирмы, так что теперь знаменитый логотип красно-желтой ракушки может использоваться повсеместно на всей территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После начала специальной военной операции (СВО) компания сообщила о своем уходе с рынка России, однако она рассчитывала оставить товарный знак за собой. В марте 2022-го представители Shell подали заявку на регистрацию логотипа и позже получили уведомление о необходимости оплатить пошлину, но деньги так и не были отправлены.

По истечении срока на оплату в Роспатенте пришли к выводу, что Shell Brands International AG отказывается от своего товарного знака. Заявка компании была отозвана, а фирменный логотип позволили использовать производителям автомобильных товаров повсеместно и совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что доля ушедших иностранных компаний составляла примерно 3,4 процента от ВВП России. В денежном выражении вклад зарубежных фирм в национальную экономику страны равнялся 3,7 триллиона рублей.

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      Наталья Анисеева
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