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19:25, 15 июня 2024Мир

В США предрекли результат саммита по Украине в Швейцарии

RS: саммит в Швейцарии продемонстрирует провал плана Зеленского

Фото: Michael Buholzer / Pool / Reuters

Результатом саммита по Украине в Швейцарии станет демонстрация провальности плана по урегулированию российско-украинского конфликта президента Украины Владимира Зеленского, предрекает американское издание Responsible Statecraft (RS).

В публикации говорится, что предложение украинского главы изначально обречено на провал, поскольку не учитывает интересы России. «В результате саммит может заострить внимание мирового сообщества на нереалистичности украинского "мирного плана", равно как и этической и юридической беспочвенности притязаний США на глобальное первенство», — пишет издание.

Согласно Responsible Statecraft, в обсуждение «формулы мира» от Зеленского включили только три из изначальных десяти пунктов: ядерную и продовольственную безопасность, а также возвращение детей.

Ранее издание написало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха армии России на передовой. Также в июне RS заметило, что Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов.

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      Иван Потапов
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