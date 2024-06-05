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00:40, 5 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе объяснили нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией

RS: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за украинских националистов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Edgar Su / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов. Об этом сообщает колумнист Тэд Снайдер в своей статье для издания Responsible Statecraft (RS).

Журналист объяснил нежелание Зеленского идти на переговоры с Москвой тем, что возмездие националистов может стоить украинскому лидеру жизни. В статье говорится, что глава государства не имеет политической силы, чтобы отказаться от обещаний вернуть страну к границам 1991 года.

Снайдер считает, что украинский лидер может возложить ответственность за переговоры на Соединенные Штаты, однако это может быть расценено как удар по авторитету Белого дома и Североатлантического альянса.

Колумнист призвал отойти от двусторонних переговоров и начать договариваться об инклюзивной европейской архитектуре безопасности, «которая включает сотрудничество с Россией».

Ранее американский экономист Питер Сент-Ондж рассказал, что США активно пытаются разжечь новые конфликты в мире во время продолжающегося столкновения на Украине. Как отметил эксперт, Вашингтон рассматривает вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки.

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      Марина Совина
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