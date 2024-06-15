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03:18, 15 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области заявили о росте числа дезертиров ВСУ

Рогов заявил о росте числа дезертиров в рядах ВСУ на запорожском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается резкий рост числа дезертиров. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что росте числа дезертиров в рядах ВСУ наблюдается на запорожском направлении. По его словам, вернуть в воинские части получается не более трети от общего числа сбежавших. «По сути, сбегают и скрываются две трети», — подчеркнул он.

«Облавы продолжаются и в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье», — заключил Рогов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил военкоматы Украины в охоте на мужчин. В свою очередь секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал на четырехкратное увеличение темпов мобилизации на Украине.

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      Марина Совина
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