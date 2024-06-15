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04:35, 15 июня 2024Мир

Занимавшийся разведкой у Крыма американский беспилотник подал аварийный сигнал

RadarBox: занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал сигнал у Сицилии

Фото: Unsplash

Занимавшийся разведкой у Крыма беспилотник MQ-4C Военно-морских сил (ВМС) США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового ресурса RadarBox.

Дрон с позывным BLKCAT6 находится в разделе со списком воздушных судов, подававших аварийный сигнал в последнее время. Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма днем 14 июня беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии.

По данным сервиса, MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту. Около 19:00 по Москве беспилотник приземлился на базе на Сицилии.

Ранее в июне стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 14 заметили при патрулировании Черного моря к Юго-Востоку от Крыма. Аппарат вылетел с аэродрома на острове Сицилия.

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      Марина Совина
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