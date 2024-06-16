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19:01, 16 июня 2024Ценности

Агата Муцениеце снялась в корсете и трусах

Фото: @cravemoscow / @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость разместила фото, на которых предстала в комплекте нижнего белья, состоящем из синего корсета, расшитого желтыми нитями, и трусах. Помимо этого, она надела длинные сапоги на каблуках. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело. Кроме того, артистке сделали укладку и яркий мейкап.

Поклонники оценили внешний вид Муцениеце в комментариях под постом. «Очаровательная», «Нереально красивая и очень женственная. Просто космос», «Какая богиня», «Невероятная Агата», «Шикарная», «Боже, вот это красотка», — восхитились они.

Ранее в июне новый возлюбленный показал откровенное видео с Агатой Муцениеце в купальнике. Мужчина запечатлел, как 35-летняя избранница прогуливается по воде, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

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      Екатерина Ештокина
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