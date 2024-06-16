Неизвестный нанес удары ножом мужчине на дороге в Подмосковье

В Одинцово неизвестный ударил ножом мужчину и уехал

В Подмосковье неизвестный нанес удары ножом мужчине на дороге и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, один из мужчин догнал другого в Одинцово, а после этого нанес ему несколько ударов ножом. Вследствие этого пострадавший потерял много крови, ему оказывают медицинскую помощь.

«По данным 112, в городе введен план "Перехват". Преступники уехали на автомобиле ВАЗ-2115. На месте работают сотрудники полиции», — сказано в публикации.

Ранее в июне пьяный россиянин зашел в чужой дом и ударил ребенка ножом в горло. Уточняется, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.