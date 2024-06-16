Охрану в ростовском СИЗО-1 считали лучшей в регионе

Охрану в ростовском СИЗО-1 признавали лучшей среди всех изоляторов региона

Несколько дней назад УФСИН по Ростовской области сделал репортаж из СИЗО-1, где утром 16 июня заключенные взяли в заложники сотрудников. Публикация с отчетом о работе службы охраны изолятора размещена в группе ведомства во «ВКонтакте».

В материале отмечается, что служба охраны в СИЗО-1 на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области. Также частично описан распорядок дня сотрудников изолятора.

«Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом», — говорится в материале о деятельности сотрудников.

Также авторы публикации уделили внимание тому, что в СИЗО ведется круглосуточное наблюдение с использованием различных систем и современных инженерно-технических средств. Кроме того, отмечается, что в изоляторе несут службу с оружием не только мужчины, но и женщины.

В воскресенье, 16 июня, стало известно, что шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, захватив двух заложников.

