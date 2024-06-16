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14:49, 16 июня 2024Мир

Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

Рютте: Нидерланды убеждены, что РФ должна была участвовать в саммите по Украине

Фото: Alessandro della Valle / Pool / Reuters

Российская Федерация (РФ) должна была участвовать в саммите по Украине, который проходит сейчас в Швейцарии, и в этом убеждена значительная часть участников встречи. За участие России высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает ТАСС.

«Эта встреча посылает сильный сигнал [президенту России Владимиру] Путину. Многие [участники встречи] за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь и я полностью с этим согласен», — отметил политик, также напомнив, что Россия выступает «за соблюдение законов и ценностей, которые применимы ко всем» субъектам международного права.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что итоговая декларация мирного саммита по Украине, проходящего сейчас в Швейцарии, вряд ли получит единую поддержку со стороны всех стран-участниц мероприятия. По его мнению, причина отсутствия полной поддержки лежит в том, что у многих участников встречи возникли проблемы с формулировками, которые будут включены в итоговый документ.

Ранее на саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России. Уточняется, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Кении. Представители вышеупомянутых стран полагают, что добиться значительного прогресса в установлении мира на Украине без диалога с Москвой не получится.

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      Виктория Кондратьева
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