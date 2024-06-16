Участники «саммита мира» призвали к свободному передвижению в Азовском море

Участники «саммита мира»: передвижение по Азовскому морю должно быть свободным

Передвижение по Азовскому и Черному морям должно быть свободным, призвали участники «саммита мира» по украинскому конфликту. Документ опубликован на сайте МИД Швейцарии.

Подчеркивается, что глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок пищевых продуктов. В связи с этим решающее значение имеют свободное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к портам в Черном и Азовском морях.

«Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы», — сказано в документе.

Кроме того, участники «саммита мира» считают, что управление Запорожской АЭС должен осуществлять Киев.

Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран из 91.