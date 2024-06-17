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08:50, 17 июня 2024Бывший СССР

Истерика польского наемника под обстрелом войск России попала на видео

«Военное дело» показало истерику польского наемника под обстрелом войск России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

У польского наемника в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесах на одном из направлений специальной военной операции (СВО) случилась истерика во время обстрела российскими войсками. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

На показанных кадрах боец находится под мощным обстрелом и пытается спастись. После очередного взрыва снаряда, который разорвался рядом с поляком, военный выкрикнул ругательство и побежал искать укрытие.

«Польский наемник ощутил все прелести боевых действий в зоне СВО», — подписали ролик администраторы канала.

Ранее российский боец чудом остался жив во время атаки FPV-дрона ВСУ в упор в зоне спецоперации. До этого игрушка 10-летнего сына спасла женщину-фельдшера от дрона в зоне СВО.

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      Марина Совина
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