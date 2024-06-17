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11:54, 17 июня 2024Экономика

Бизнес американского производителя техники в России купил фонд армянского предпринимателя

Активы Caterpillar в России приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Российский бизнес американского производителя строительной техники Caterpillar купила компания, подконтрольная фонду армянского предпринимателя Давида Амаряна, Balchug Capital. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет «Интерфакс».

Речь идет о приобретении активов иностранной фирмы в РФ, включая завод спецтехники в городе Тосно (ООО «Катерпиллар Тосно», Ленинградская область) и московское ООО «Катерпиллар Файненшнл». По данным реестра, сделка завершилась 14 июня, когда контроль над дочерними структурами перешел к ООО «ПСК — Новые решения» — основным собственником этой организации (с долей 99 процентов) является ЗАО «Балчуг Капитал».

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Еще одним процентом компании владеет Артем Орусь, который ранее в этом месяце стал генеральным директором «ПСК — Новые решения». Ранее эту должность занимал Кирилл Полишкин, контролировавший до этого 99 процентов компании через ООО «Ромуальд».

Передачу активов Caterpillar российской структуре одобрил своим указом президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года. Тогда же глава государства разрешил провести сделку по приобретению 100 процентов долей российских активов немецкого производителя автомобильных деталей Schaeffler фирмой ООО «ПромАвтоКонсалт».

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