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19:56, 17 июня 2024Наука и техника

Зафиксирован бум дешевых смартфонов

Omdia: на мировом рынке на 33 процента вырос спрос на дешевые смартфоны

Фото: Nicoco Chan / Reuters

Аналитики исследовательской компании Omdia зафиксировали повышенный спрос на доступные смартфоны. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале PRNewswire.

Согласно данным фирмы, количество проданных телефонов дешевле 150 долларов, или около 13,3 тысяч рублей, за последний год выросла на 30 миллионов единиц или 33 процента. Если в начале 2023 года их число составляло 90 миллионов штук, то за год оно увеличилось до 120 миллионов единиц.

Также стали востребованнее и ультрадешевые устройства. Так, мировой рынок аппаратов дешевле 90 долларов, или около 8 тысяч рублей, за год вырос на рекордные 87 процентов — до 34 миллионов единиц. В своем исследовании эксперты Omdia объяснили этот феномен.

В материале говорится, что основная причина в повышении спроса на недорогие гаджеты заключается в расширении ассортимента дешевых аппаратов в развивающихся странах. Пользователи доступных устройств вынуждены чаще покупать новые смартфоны, так как их производители закладывают небольшой срок поддержки.

Спрос на премиальные смартфоны, которые дороже 600 долларов, или около 53 тысяч рублей, за год также вырос. За отчетный период производители реализовали 73 миллиона против 70 миллионов девайсов в 2023 году.

Ранее аналитики Canalys зафиксировали восстановление европейского рынка смартфонов. Рост продаж в годовом исчислении составил 2 процента.

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      Андрей Ставицкий
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