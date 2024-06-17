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15:10, 17 июня 2024Экономика

В США и Европе создали десятки тысяч рабочих мест на оборонных заводах

FT: оборонные компании США и Европы создали десятки тысяч новых рабочих мест

Фото: Dmytro Falkowskyi / Globallookpress.com

Мировые оборонные компании активно увеличивают количество сотрудников, показатель достиг уровня времен холодной войны. Об этом со ссылкой на данные 20 крупных и средних оборонных и аэрокосмических предприятий в США и Европе пишет Financial Times.

Военные гиганты создали десятки тысяч новых рабочих мест. Только у трех военных подрядчиков США — Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics — в настоящее время открыты шесть тысяч вакансий, еще десять предприятий увеличивают численность персонала на десять процентов.

Им нужны сотрудники разного уровня квалификации — от стажеров, сварщиков и механиков до инженеров, разработчиков программного обеспечения и руководителей. По оценке главы отдела кадров итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Антонио Лиотти, поиск идет даже более интенсивно, чем во время конфликтов в Ираке или Афганистане.

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Гендиректор Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Ян Пай подчеркнул, что объем заказов сильно вырос за очень короткий период времени. Так, французская Thales (выпускает ПЗРК Starstreak) за три года наняла дополнительно девять тысяч человек, теперь у нее работают 81 тысяча сотрудников.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) оценивает военные расходы в 2023 году в 2,443 триллиона долларов, что составило 2,3 процента от глобального ВВП и стало максимальным результатом в истории.

Такая динамика наблюдается на фоне начала боевых действий на Украине и поставок западными странами вооружений Киеву. Также западные компании готовы открывать филиалы заводов на территории самой Украины. На прошлой неделе министр экономики республики Юлия Свириденко сообщила, что первые немецкие оборонные заводы уже начали работу.

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      Платон Щукин
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