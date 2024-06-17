Дочь Кейт Мосс вышла в свет в платье с глубоким декольте

Дочь актрисы Кейт Мосс Лила вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс посетила презентацию бренда одежды Outcast в Великобритании в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Для выхода в свет 21-летняя манекенщица выбрала облегающее платье длины макси с рисунком, имитирующим голое тело. При этом упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.

Помимо этого, звезда надела черные длинные ботфорты на широком массивном каблуке, а в качестве аксессуаров она выбрала сумку на длинном ремешке и серьги-кольца. Вдобавок ей собрали волосы наверх и сделали макияж в нейтральных тонах.

В феврале дочь Кейт Мосс показала грудь в прозрачном боди. Также наследница знаменитости надела чулки в горох марки Emilio Cavallini, мини-шорты с вышивкой и атласные балетки Versace.