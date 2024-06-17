Фитнес-эксперт назвала правила успешного похудения без спортзала

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала правила успешного похудения без спортзала. Ее слова приводит Men Today.

В первую очередь специалист посоветовала быть активными в течение дня. «Прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, лестница вместо лифта, выполнение домашних работ — все это поможет укрепить мышцы и улучшить общее состояние организма», — отметила Юрпалова.

Эксперт добавила, что необходимо ежедневно делать упражнения — их можно выполнять с собственным весом без дополнительного инвентаря. Дома также можно делать интервальные и кардиотренировки, например, прыжки на скакалке. Чтобы избавиться от рутины, она предложила выходить заниматься на улицу.

Кроме того, Юрпалова рекомендовала избегать стресса, высыпаться и отказаться от гаджетов перед сном. Наконец, эксперт посоветовала хвалить себя за достижения и поддерживать позитивный настрой.

Ранее Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

