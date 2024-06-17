Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венгрия
1:3
Завершен
Швейцария
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
Испания
3:0
Завершен
Хорватия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Италия
2:1
Завершен
Албания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Колумбия
3:0
Завершен
Боливия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
8:1
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
07:15, 17 июня 2024Спорт

Фитнес-эксперт назвала правила успешного похудения без спортзала

Фото: KBO Bike / Unsplash

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала правила успешного похудения без спортзала. Ее слова приводит Men Today.

В первую очередь специалист посоветовала быть активными в течение дня. «Прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, лестница вместо лифта, выполнение домашних работ — все это поможет укрепить мышцы и улучшить общее состояние организма», — отметила Юрпалова.

Эксперт добавила, что необходимо ежедневно делать упражнения — их можно выполнять с собственным весом без дополнительного инвентаря. Дома также можно делать интервальные и кардиотренировки, например, прыжки на скакалке. Чтобы избавиться от рутины, она предложила выходить заниматься на улицу.

Кроме того, Юрпалова рекомендовала избегать стресса, высыпаться и отказаться от гаджетов перед сном. Наконец, эксперт посоветовала хвалить себя за достижения и поддерживать позитивный настрой.

Ранее Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

      Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

      В России назвали крупнейшего рекламодателя

      В российском регионе упал гидросамолет в озеро

      Небензя заявил об ответе на конфискацию российских активов

      В Германии рассказали о провале швейцарской конференции по Украине

      Восемь аферистов попались за обман россиян в онлайн-магазинах

      Опубликованы кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

      В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Украины

      Россиянин описал отдых в Сочи фразой «такого обмана мы не ожидали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше