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10:23, 17 июня 2024Бывший СССР

На Украине оценили значение Крымского моста

Спикер ВМС Плетенчук: Крымский мост не имеет значения с военной точки зрения

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Крымский мост не имеет значения с военной точки зрения. Об этом заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост», — оценил он значение сооружения.

Украинские войска пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS 29 мая. Российские силы смогли отразить массированную атаку ВСУ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что Украина выпустила в сторону моста десять ракет.

23 мая Служба безопасности Украины (СБУ) назвала одной из «приоритетных целей» Крымский мост и пригрозила атаковать его. В СБУ отмечали, что с помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, Киев сможет значительно увеличить перечень потенциальных целей на море.

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      Кристина Есикова
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