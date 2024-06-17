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11:31, 17 июня 2024Бывший СССР

Нарышкин оценил будущие условия мира для Украины

Нарышкин: следующие условия мира для Украины будут более сложными и жесткими
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Следующие условия мира для Украины будут более сложными и жесткими, если Киев отвергнет предложение президента России Владимира Путина. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — ответил он на вопрос, что будет с Киевом в случае отказа от мирной инициативы.

14 июня президент России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Украина должна вывести войска из четырех новых регионов России. Кроме того, Киеву необходимо оставить идею вступления в НАТО.

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      Кристина Есикова
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