Нарышкин оценил будущие условия мира для Украины

Нарышкин: следующие условия мира для Украины будут более сложными и жесткими

Следующие условия мира для Украины будут более сложными и жесткими, если Киев отвергнет предложение президента России Владимира Путина. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — ответил он на вопрос, что будет с Киевом в случае отказа от мирной инициативы.

14 июня президент России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Украина должна вывести войска из четырех новых регионов России. Кроме того, Киеву необходимо оставить идею вступления в НАТО.