Несколько населенных пунктов в Херсонской области остались без света

Пять населенных пунктов в Херсонской области остались без света после удара ВСУ

Пять населенных пунктов и микрорайон Новой Каховки в Херсонской области остались без света в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар ранним утром. Целью украинских войск стала система электроснабжения городского округа. Согласно заявлению администрации, электричества лишились микрорайон Основа, села Райское, Тополевка, Обрывки, Масловка и поселок городского типа Днепряны.

В ночь на понедельник, 17 июня, беспилотник ВСУ пытался атаковать Белгородскую область. Также по два дрона сбили над Воронежской и Липецкой областями.

Кроме того, беспилотники ВСУ сбросили взрывные устройства на села Козинка и Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате атаки оказались повреждены линии электропередачи.