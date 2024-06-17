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10:03, 17 июня 2024Бывший СССР

Несколько населенных пунктов в Херсонской области остались без света

Пять населенных пунктов в Херсонской области остались без света после удара ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Пять населенных пунктов и микрорайон Новой Каховки в Херсонской области остались без света в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар ранним утром. Целью украинских войск стала система электроснабжения городского округа. Согласно заявлению администрации, электричества лишились микрорайон Основа, села Райское, Тополевка, Обрывки, Масловка и поселок городского типа Днепряны.

В ночь на понедельник, 17 июня, беспилотник ВСУ пытался атаковать Белгородскую область. Также по два дрона сбили над Воронежской и Липецкой областями.

Кроме того, беспилотники ВСУ сбросили взрывные устройства на села Козинка и Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате атаки оказались повреждены линии электропередачи.

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      Кристина Есикова
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