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08:56, 17 июня 2024Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у Автоградбанка

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банк России объявил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у «Автоградбанка» из Набережных Челнов, который по величине активов занимал 218 место среди российских кредитных организаций. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

По оценкам Центробанка, организация нарушала федеральные законы о регулировании банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, а также не исполняла ряд требований законодательства в области финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов. Речь идет о том, что «Автоградбанк» обслуживал клиентов, участвовавших в проведении в значительных объемах подозрительных операций, которые были направлены на вывод средств в теневой оборот.

Вместе с этим организация имела неэффективную бизнес-модель, ее активы сокращались, а их качество ухудшалось, при этом топ-менеджмент получал значительные стимулирующие выплаты. В совокупности эти факторы приводили к тому, что банк терпел регулярные убытки, а формальное соблюдение требований к достаточности капитала происходило за счет различных схем.

«Автоградбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому средства возвратят вкладчикам в размере 100 процентов, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

В последний раз регулятор отзывал лицензию в конце марта, тогда под удар попал банк «Стрела». В его случае такое решение стало следствием отзыва лицензии у Киви Банка, так как организация занималась переводом средств между ним и иными участниками рынка банковских услуг.

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      Платон Щукин
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