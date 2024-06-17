Подмосковье начало догонять столицу по цене квартир

Объекты недвижимости в Подмосковье сравнялись по цене с московскими

Некоторые строящиеся объекты в Подмосковье сравнялись по цене с московскими. Об этом сообщает «Открытая Дубна» со ссылкой на данные базы объявлений «Яндекс Недвижимости».

Цена квадратного метра в столичных новостройках комфорт-класса (включая ТиНАО) достигла 297 тысяч рублей. Примерно столько же стоит квадратный метр жилья комфорт-класса в подмосковном Красногорске — около 298 тысяч рублей. Близкими к московским цены на новостройки комфорт-класса оказались в Реутове (около 256 тысяч рублей за квадратный метр), далее следуют Люберцы (около 237 тысяч рублей за квадратный метр), Щербинка и Химки (около 227 тысяч рублей за квадратный метр).

Что касается вторичного жилья, то в Новой Москве его стоимость составляет в среднем 199 тысяч рублей за квадратный метр. Это сопоставимо с жильем в домах, построенных более десяти лет назад в Долгопрудном (около 199 тысяч рублей), Красногорске (около 195 тысяч рублей) или Реутове (около 208 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что самое доступное жилье с видом на Кремль в столице обойдется в 20,4 миллиона рублей. Это двухкомнатная квартира площадью 59 квадратных метров на 14-м этаже 25-этажного дома в Юго-Восточном округе столицы.