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19:47, 17 июня 2024Экономика

Реальный эффективный курс рубля оценили

ЦБ: в мае 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,1 %

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В мае 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос. Так показатели национальной валюты оценили в Центральном банке России.

Эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России увеличился за месяц на 2,1 процента. По итогам января-мая 2024 года валюта укрепилась на 2,3 процента.

Реальный эффективный валютный курс рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Его отличием от номинального является то, что стоимость валюты оценивается не по отношению к одной конкретной валюте, а к нескольким из них.

С января по октябрь 2023 года реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, упал на 28,8 процента. Индекс по отношению к доллару за данный период снизился на 31,7 процента, к евро — на 30,8 процента, к юаню — на 25,9 процента.

После введения санкций против Мосбиржи и прекращения долларовых торгов Центробанк заявил, что основной валютой биржевой торговли является юань, на который в мае приходилось 54 процента торгов. Соответственно, он и будет задавать траекторию для других валютных пар, добавили в регуляторе

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