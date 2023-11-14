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10:04, 15 ноября 2023Экономика

Центробанк оценил падение реального курса рубля

ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился в январе-октябре на 28,8 процента

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

С января по октябрь реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, упал на 28,8 процента. Причем в прошлом месяце показатель вырос на 1,2 процента. Такую оценку опубликовал Центробанк на своем сайте.

Индекс по отношению к доллару за данный период снизился на 31,7 процента, к евро — на 30,8 процента, к юаню — на 25,9 процента. Однако в октябре реальный эффективный курс рубля к этим валютам вырос на 0,2, 1,7 и 0,8 процента соответственно.

В начале торгов на Мосбирже 15 ноября доллар торгуется на уровне 90,1 рубля, евро — 98,05 рубля, а юань — 12,4 рубля. За месяц рубль по отношению к иностранным валютам укрепился более чем на 10 процентов.

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На динамику курса российской валюты оказывает влияние налоговый период, в который компании традиционно продают валютную выручку, а также указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами большей части выручки. Согласно документу, организации должны перевести не менее 80 процентов валюты на счета российских банков, а затем в течение двух недель продать на рынке 90 процентов всего переведенного объема.

Однако, как стало известно, указ президента вынуждает бизнес имитировать процесс с помощью «круговорота рублей». Речь идет о том, что если компания проводит за рубежом сделку за рубли, то на них приходится покупать там валюту, чтобы позднее продать ее внутри России. Бизнес теряет средства на двойной конвертации и сталкивается с дополнительными сложностями, особенно если речь идет о подсанкционных компаниях, ограниченных в операциях с валютой. В Кремле пообещали проверить эту информацию и не исключили, что если после проверки профильные министерства подтвердят проблему, то указ об обязательной продаже валютной выручки может быть скорректирован.

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      Мария Грушко
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