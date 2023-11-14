В Кремле пообещали проверить жалобу на имитацию возврата валютной выручки

Песков анонсировал проверку жалобы бизнеса на имитацию возврата валютной выручки

Экономический блок правительства займется проверкой жалоб бизнеса на имитацию возврата валютной выручки, когда ради исполнения требований компаниям приходится сначала покупать валюту за рубежом, а потом продавать ее. Об этом, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере, обратит на нее внимание», — пообещал представитель Кремля. При этом он не исключил, что если после проверки профильные министерства подтвердят проблему, то указ об обязательной продаже валютной выручки может быть скорректирован.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на различные источники, связанные с крупнейшими компаниями, сообщили, что практика закупки валюты ради исполнения требований стала массовой. Из-за этого бизнес теряет средства на двойной конвертации, а также рискует не вписаться в сроки.

Представитель Минфина подтвердил, что если компания получает доход в рублях, то ей действительно нужно купить валюту на внешнем рынке, а потом продать внутри страны.

С помощью механизма, введенного указом президента страны Владимира Путина от 11 октября, власти хотели обеспечить укрепление национальной валюты, которая к тому моменту находилась на уровне 100 рублей за доллар. По состоянию на 14 ноября доллар приблизился к 91 рублю.