Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

Курс доллара на Мосбирже впервые с 28 июля упал ниже 91 рубля

Российская валюта продолжает укрепляться уже несколько недель, а на торгах во вторник, 14 ноября, доллар опускался ниже 91 рубля впервые с конца июля. На курс национальной валюты оказывают влияние несколько факторов: от налогового периода до недавнего указа президента об обязательной продаже экспортерами большей части валютной выручки.

Почему курс рубля растет

Во время торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 91 рубля, это произошло впервые с 28 июля. Евро при этом торговался на уровне 97,76 рубля, а юань снижался до 12,48 рубля. На динамику курса российской валюты оказывает влияние налоговый период, также значительную роль сыграл указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами большей части выручки. Согласно документу, компании-экспортеры из закрытого списка должны перевести не менее 80 процентов валюты на счета российских банков, а затем в течение двух недель продать на рынке 90 процентов всего переведенного объема.

Впрочем, как стало известно, закон президента вынуждает бизнес имитировать процесс с помощью «круговорота рублей». Речь идет о том, что если компания проводит за рубежом сделку за рубли, то на них приходится покупать там валюту, чтобы позднее продать ее внутри России. Бизнес теряет средства на двойной конвертации и сталкивается с дополнительными сложностями, особенно если речь идет о подсанкционных компаниях, ограниченных в операциях с валютой.

В Кремле пообещали проверить эту информацию и не исключили, что если после проверки профильные министерства подтвердят проблему, то указ об обязательной продаже валютной выручки может быть скорректирован.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Еще один фактор укрепления рубля — решение российского Центробанка ужесточить денежно-кредитную политику: регулятор повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых. «На курсе рубля сказывается рост ключевой ставки, который способствует снижению объема потребления домохозяйств и росту платежей по кредитам с плавающей ставкой у компаний», — подтвердил руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

На курс рубля, на мой взгляд, влияют, прежде всего, фундаментальные факторы, связанные с нашим платежным балансом, прежде всего, увеличением экспорта по ценовым показателям в целом Эльвира Набиуллина глава Центробанка

Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, курс рубля укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, а также из-за повышения ключевой ставки. Кроме того, происходит некоторая стабилизация рублевого спроса на импорт. Этот фактор также делает для субъектов экономической деятельности в России более привлекательными рублевые сбережения.

До каких значений может вырасти курс рубля к концу года

Мнения экспертов о том, чего стоит ждать российской валюте в перспективе ближайших месяцев, расходятся. Большинство полагают, что российская валюта будет находиться в коридоре от 90 до 95 рублей за доллар. Причем сейчас многое зависит не столько от экономических, сколько от политических факторов, так что делать более далекие прогнозы аналитики пока не могут.

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В частности, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица полагает, что рубль, скорее всего, останется в границах 92-95 за доллар. Он придерживается мнения, что дельнейшее укрепление до конца года маловероятно. «Бюджет формируется в местной валюте, и экспортеры получают выручку в ней большего объема, поскольку продают доллары за большее количество рублей, платят больше налогов. Для бюджета укрепление рубля — негативный фактор, поэтому сказать, что оно будет длиться бесконечно и правительству это будет нравиться, нельзя», — пояснил «Ведомостям» директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич.

Со своей стороны аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в предоставленном «Ленте.ру» комментарии указал, что рубль способен взять курс на 80 в паре с долларом.

Предусмотренная указом президента продажа валютной выручки рассчитана на шесть месяцев. На этом горизонте мы видим возможности для укрепления рубля к доллару до 80 Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Одновременно эксперт добавил, что сильный рубль может быть невыгоден правительству, поскольку тогда будут снижаться номинированные в нацвалюте доходы федерального бюджета, который в текущем году и без того исполняется с дефицитом. В целом, отметил Чернов, указ президента позволяет по мере необходимости корректировать объемы и сроки продажи валютной выручки, что, соответственно, дает возможность и для регулирования на курс рубля.