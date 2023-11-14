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14:12, 14 ноября 2023Экономика

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

Курс доллара на Мосбирже впервые с 28 июля упал ниже 91 рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в моменте опустился ниже отметки в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 14:10 по московскому времени котировки американской валюты снизились до 90,98 рубля. Подобной динамики не фиксировалось на Мосбирже с 28 июля 2023 года. Курс евро также продемонстрировал снижение по отношению к российской валюте. Ближе к 14:00 по московскому времени котировки снизились до 97,72 рубля. К уровню закрытия предыдущей сессии падение составило 0,33 процента. В свою очередь, курс юаня сократился на 0,07 процента и опустился до уровня в 12,46 рубля.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. В качестве одной из основных причин они указали поддерживающий эффект от указа президента России Владимира Путина об обязательном возврате валютной выручки определенными категориями отечественных экспортеров. Эта мера затронула в основном компании, задействованные в топливно-энергетическом комплексе, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зерновом хозяйстве.

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В Центробанке ранее также объяснили продолжающееся укрепление рубля к ведущим мировым расчетным единицам ростом продаж валютной выручки российскими экспортерами. Так, в октябре объемы возврата денежных средств на отечественный рынок увеличились до 12,5 миллиардов долларов c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда в августе. В регуляторе отметили и фактор резкого повышения ключевой ставки с 13 до 15 процентов годовых в конце октября.

Укрепление рубля в итоге привело к трехкратному увеличению покупок иностранных валют россиянами. В октябре граждане приобрели валюты на 120,9 миллиарда рублей, хотя в сентябре этот показатель находился на уровне в 40,7 миллиарда рублей. При этом в ЦБ уточнили, что практически весь объем валютных покупок пришелся на доллары и евро, а темпы роста скупки начали расти во второй половине октября на фоне ослабления курсов западных валют.

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      Анатолий Акулов
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