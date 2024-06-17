Россиянам рассказали о рискованных вариантах вложений денег

Экономист Зайнуллин назвал рискованные варианты вложений денег

При оценке способов вложений денег в условиях санкций россиянам нужно оценивать два показателя — уровень доходности и уровень риска. Чаще всего наиболее высокая доходность сопровождается максимальны риском, рассказал экономист Сергей Зайнуллин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, инвестиции в стартапы на данный момент приносят более 100 процентов годовых дохода, при этом 90 процентов стартапов разоряются, отметил специалист.

Экономист также рассказал о криптовалюте. По словам Зайнуллина, ее курсы в течение года могут колебаться. Следовательно, высокий уровень волатильности может как обрушить криптовалюту, так и поднять курс.

Еще один вариант рискованных вложений — это антиквариат (мебель, монеты, картины). Специалист отметил, что сейчас на этом рынке много подделок.

Зайнуллин рассказал и о «высокодоходных облигациях», а также акциях начинающих компаний. Они, как считает экономист, имеют слабое обеспечение. По сути, представляют собой «кота в мешке», посетовал эксперт.

Ранее эксперт Евгений Гуляев предупредил о самых распространенных схемах кражи денег в интернете. Он посоветовал россиянам не передавать личную информацию через ненадежные каналы связи.

Гуляев, в частности, отметил, что мошенники отправляют электронные письма от лица известных компаний, банков или сервисов.