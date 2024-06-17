Российский депутат похвастался обновлениями на остановках фразой «Курочкин для вас»

Новосибирский депутат похвастался установкой именных спинок на остановках

В Новосибирской области депутат Дмитрий Курочкин похвастался установкой именных спинок на остановках общественного транспорта. Фото с обновлениями он разместил на странице во «ВКонтакте».

Российский чиновник продемонстрировал снимок, на котором к автобусной остановке прикрепили спинку с фразой «Курочкин для вас».

«Продолжаем делать все возможное, чтобы наш район стал уютнее и безопаснее», — написал новосибирский депутат.

Вместе с Курочкиным в проекте по повышению уюта и безопасности с помощью дощечек на автобусных остановках принял участие еще один парламентарий — Андрей Фрунзе. Надпись «Фрунзе для вас!» также присутствует.

Ранее сообщалось, что в Коврове чиновник Сергей Волков обвинил водителей в желании нажиться на дорожных ямах.

До этого жители Калужской области решили собственными силами бороться с бездорожьем.