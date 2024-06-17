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10:41, 17 июня 2024Спорт

Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

Российский фигурист Игнатов объявил о помолвке с Трусовой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский фигурист Макар Игнатов в своем Telegram-канале объявил о помолвке с серебряной призеркой Олимпийских игр по этому виду спорта Александрой Трусовой.

Спортсмен выложил две фотографии: на одной пара обнимается, а на второй на безымянный палец правой руки Трусовой надето кольцо. «Она сказала "да"!» — написал Игнатов.

19-летняя Трусова, помимо серебра Игр-2020, взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Также в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

23-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.

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      Алексей Гусев
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