Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

Российский фигурист Игнатов объявил о помолвке с Трусовой

Российский фигурист Макар Игнатов в своем Telegram-канале объявил о помолвке с серебряной призеркой Олимпийских игр по этому виду спорта Александрой Трусовой.

Спортсмен выложил две фотографии: на одной пара обнимается, а на второй на безымянный палец правой руки Трусовой надето кольцо. «Она сказала "да"!» — написал Игнатов.

19-летняя Трусова, помимо серебра Игр-2020, взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Также в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

23-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.