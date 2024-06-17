Медведев предложил предъявить Западу счет за санкции

Медведев предложил оценить убытки от санкций и потребовать компенсаций от Запада

Россия может оценить убытки, понесенные в результате введенных в ее отношении после начала боевых действий на Украине санкций, и предъявить счет за них Западу. Об этом на площадке международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры» заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, если учитывать все санкции, принятые в обход Совета Безопасности ООН, то поддержать Москву в этом вопросе могли бы многие государства. Сама Россия подсчитывает ущерб, чтобы использовать эти данные в определенных ситуациях.

«Реализация на практике этой позиции требует создания реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма для выплаты возможных компенсаций», — считает политик.

В финальном заявлении стран «Большой семерки», принятой по итогам саммита в Италии, говорилось, что Россия должна компенсировать Украине ущерб, нанесенный в результате боевых действий. На тот момент G7 оценивала сумму ущерба в 486 миллиардов долларов, что больше, чем объем всех заблокированных на Западе российских активов.

