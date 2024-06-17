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17:55, 17 июня 2024Россия

Стали известны полномочия новых заместителей Белоусова

Минобороны России перечислило полномочия новых заместителей Белоусова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минобороны России пояснило полномочия назначенных заместителей министра обороны Андрея Белоусова. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале министерства.

Так, первый замминистра обороны Леонид Горнин начнет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил (ВС) России. Его основными задачами станут повышение прозрачности финансовых потоков, а также обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Заместитель главы ведомства Павел Фрадков будет заниматься вопросами управления имуществом, земельных ресурсов и строительства объектов для нужд Минобороны.

Анна Цивилева на посту замминистра обороны будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих ВС России, а также выводить связанные с этим процессы на новый качественный уровень.

В этот же день Андрей Белоусов провел встречу с уволенными заместителями. В ходе встречи Белоусов поблагодарил бывших заместителей за многолетнюю и ответственную работу, а также пожелал им дальнейшего успеха.

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