Стилист призвал россиянок носить вязанные крючком вещи

Стилист Алеко Надирян призвал россиянок носить вязанные крючком сумки и одежду

Звездный стилист Алеко Надирян призвал россиянок носить вязанные крючком вещи летом 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает 149 тысяч подписчиков.

«Кроше буквально везде! И речь не только про одежду, но и аксессуары. Вязаные сумки Miu Miu и Prada, похоже, претендуют на звание it-bags. Нравится, что они такие яркие. Как вам такой тренд?» — написал эксперт.

Свои слова специалист проиллюстрировал снимками манекенщиц, которые дополнили свои образы вязаными сумками. Кроме того, на одном из размещенных фото модель примерила панаму, сделанную в упомянутой технике.

Стилист Рогов назвал «тапки деда» трендом лета для россиянок. Он посоветовал сочетать данные изделия с бермудами, платьями, носками или гольфами.