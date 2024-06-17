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15:30, 17 июня 2024Спорт

Третья ракетка мира из Белоруссии пропустит Олимпиаду-2024

Третья ракетка мира из Белоруссии Соболенко заявила о пропуске Олимпиады-2024

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила о пропуске летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Ее слова приводится в аккаунте TalkingTennisTT в соцсети X.

По словам третьей ракетки мира, это связано с правилами Женской теннисной ассоциации (WTA), которые запрещают пропускать большое количество турниров. «Придется чем-то жертвовать. Ситуация сложная, календарь слишком напряженный. Я приняла решение позаботиться о здоровье», — заявила Соболенко.

Соболенко участвовала в Олимпиаде-2020 в Токио. На турнире спортсменка потерпела поражение во втором круге.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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