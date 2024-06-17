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17:34, 17 июня 2024Экономика

Центробанк определился с механизмом расчетов за газ в случае прекращения биржевых торгов

ЦБ: «Газпромбанк» будет продавать выручку за экспорт газа на внебиржевом рынке

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Центробанк определился с механизмом расчетов за поставки газа за рубеж в случае прекращения биржевых торгов. Об этом со ссылкой на представителей регулятора сообщает РИА Новости.

Уполномоченная организация по расчетам за экспорт топлива, «Газпромбанк» будет продавать вырученную от иностранных покупателей валюту на внебиржевом рынке.

«В случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя (...) осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей (...) на специальный валютный счет типа "К" (...) на внебиржевом валютном рынке», — сообщили в регуляторе по итогам заседания совета директоров.

Российских экспортеров обязали продавать валютные поступления в октябре 2023 года. В Минфине объяснили эту меру необходимостью стабилизировать курс рубля. Экспортеров обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

После введения Минфином США санкций против Московской биржи первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предупредил о возможных проблемах с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров. Эксперт сельскохозяйственного рынка Александр Корбут добавил, что ограничения усложняют отработанные каналы финансирования и делают невозможной продажу валютной выручки через биржу в рамках указа президента.

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      Вячеслав Агапов
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