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13:47, 17 июня 2024Наука и техника

Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

XDA: названы бесполезные и вредные компоненты при сборке компьютера

Фото: PxHere

Журналисты издания XDA перечислили компоненты и детали, которые могут навредить современному компьютеру. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы XDA отметили, что многие пользователи устанавливают в свои ПК компоненты, польза которых неоднозначная. Одним из них они назвали блоки питания на 1600 ватт и больше, так как считается, что компьютер потребляет чрезвычайно большое количество энергии. По словам специалистов, большая часть ПК может обойтись блоками питания до 1000 ватт.

В числе прочих авторы выделили массивные системы жидкостного охлаждения, которые занимают значительное место в корпусе устройства и нарушают процесс удаления теплого воздуха. Также журналисты назвали бесполезными кабели с подсветкой, которые создают беспорядок.

Кроме того, авторы материала рекомендовали отказаться от прозрачных корпусов. «"Аквариумы" настолько распространены, что любой другой вариант обязательно выделит ваш компьютер среди других», — подчеркнули специалисты. В заключении они выделили встроенные в корпус дисплеи, которые отвлекают от работы и потребляют лишнюю энергию.

В середине июня в корпорации Microsoft заявили, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. В этой связи все ПК будут принудительно обновлены до версии 22H2.

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      Андрей Ставицкий
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