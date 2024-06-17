Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

XDA: названы бесполезные и вредные компоненты при сборке компьютера

Журналисты издания XDA перечислили компоненты и детали, которые могут навредить современному компьютеру. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы XDA отметили, что многие пользователи устанавливают в свои ПК компоненты, польза которых неоднозначная. Одним из них они назвали блоки питания на 1600 ватт и больше, так как считается, что компьютер потребляет чрезвычайно большое количество энергии. По словам специалистов, большая часть ПК может обойтись блоками питания до 1000 ватт.

В числе прочих авторы выделили массивные системы жидкостного охлаждения, которые занимают значительное место в корпусе устройства и нарушают процесс удаления теплого воздуха. Также журналисты назвали бесполезными кабели с подсветкой, которые создают беспорядок.

Кроме того, авторы материала рекомендовали отказаться от прозрачных корпусов. «"Аквариумы" настолько распространены, что любой другой вариант обязательно выделит ваш компьютер среди других», — подчеркнули специалисты. В заключении они выделили встроенные в корпус дисплеи, которые отвлекают от работы и потребляют лишнюю энергию.

В середине июня в корпорации Microsoft заявили, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. В этой связи все ПК будут принудительно обновлены до версии 22H2.